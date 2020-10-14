34-летняя российская певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова ошеломила фото 15-летней давности и трогательным признанием
Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивный снимок, на котором предстала вместе с подружкой, блогершей Олей Десятовской.
В кадре девушки обнимались, потянувшись друг к другу через столик в кафе. При этом у обеих задрались кофточки, обнажив поясницы. Бузова, к слову, была с африканскими косичками - именно в этом образе девушка длительное время "строила любовь" на проекте "Дом-2".
"Тот самый день 🥰🥰🥰 14 октября 15 лет назад мы встретились, чтобы попить кофе в Кофехаусе на канале Грибоедова (на большее не было денег 🤷🏻♀️) Знакомы мы были и до этого, но именно этот день мы считаем началом дружбы, которую отмечаем уже 15 год ✊🏻. И пусть некоторые над нами смеются, но мы столько пережили вместе, что для нас это важно❤️. С нашим днём, моя девочка 👧🏻 Жаль, что в этом году не удалось вырваться, но впереди вся жизнь 🙃 сегодня продумаем, куда мы полетим на 20 лет 💃💃💃 Люблю и жду 🙏🏻", - поделилась сокровенным Ольга.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторым показалось, что Бузова обнимается на фото с певицей Анной Седоковой.
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"С каждым годом всё хорошеешь и хорошеешь 🤩"
"Молодые и красивые 😍"
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Напомним, что Ольга Бузова взбудоражила роскошным видом в узеньком топе: "Ты просто пушка".
Также Politeka писала, что соблазнительная Бузова распалила жаркими танцами в мини-шортах и чулках: "Еще одна пушка".
А еще Politeka сообщала, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме: "Давай Оля, жги!"