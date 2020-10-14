34-летняя российская певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова ошеломила фото 15-летней давности и трогательным признанием

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивный снимок, на котором предстала вместе с подружкой, блогершей Олей Десятовской.

В кадре девушки обнимались, потянувшись друг к другу через столик в кафе. При этом у обеих задрались кофточки, обнажив поясницы. Бузова, к слову, была с африканскими косичками - именно в этом образе девушка длительное время "строила любовь" на проекте "Дом-2".

"Тот самый день 🥰🥰🥰 14 октября 15 лет назад мы встретились, чтобы попить кофе в Кофехаусе на канале Грибоедова (на большее не было денег 🤷🏻‍♀️) Знакомы мы были и до этого, но именно этот день мы считаем началом дружбы, которую отмечаем уже 15 год ✊🏻. И пусть некоторые над нами смеются, но мы столько пережили вместе, что для нас это важно❤️. С нашим днём, моя девочка 👧🏻 Жаль, что в этом году не удалось вырваться, но впереди вся жизнь 🙃 сегодня продумаем, куда мы полетим на 20 лет 💃💃💃 Люблю и жду 🙏🏻", - поделилась сокровенным Ольга.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторым показалось, что Бузова обнимается на фото с певицей Анной Седоковой.

"С каждым годом всё хорошеешь и хорошеешь 🤩"

"Молодые и красивые 😍"

"Помню тебя ещё с такими косичками участницей Дома-2💙"

"Молодцы девчонки, это и есть та дружба, о которой все говорят...👍❤️💋"

"Какая крепкая дружба 🥺💘"

"О божешь ты мой 😂"

"А страшные"

"Почему мне показалось, что это Седокова?)))"

"Оля на себя вообще не похожа" - "это как раз она настоящая"

Напомним, что Ольга Бузова взбудоражила роскошным видом в узеньком топе: "Ты просто пушка".

Также Politeka писала, что соблазнительная Бузова распалила жаркими танцами в мини-шортах и чулках: "Еще одна пушка".

А еще Politeka сообщала, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме: "Давай Оля, жги!"