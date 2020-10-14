Анна Заворотнюк розкрила свою несподівану пристрасть

Як передає Politeka.net, 24-річна дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в елегантному образі поруч з ретро-автомобілем

Так, Анна позувала біля старенької синьої "Волги" в сірому брючному костюмі-трійці в майже невидиму клітинку. Дівчина одягла коротеньку жилетку не на сорочку, а на голе тіло - неозброєним поглядом помітна смужка тіла, особливо, коли вона підняла руки. На ногах у неї були білі кеди, а аксесуарами послужили сонцезахисні окуляри і великі сережки.

Ідеальна укладка і вдалий макіяж доповнили розкішний образ.

"Retro vibe📻 я дуже люблю ретро машини🚙 не просто тому що вони старі, але ж в них стільки гідності і стилю🔥 зрозуміло, що життя йде вперед, з'являються новий дизайн, красиві форми, інша естетика. Але на ретро адже так приємно дивитися і вони приковують нашу увагу🤩 хотілося б дізнатися вашу думку🤍", - поділилася сокровенним Анна.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Спасибі що заряджаєте позитивною енергією, дуже подобається ваш стиль одягу, 🔥"

"Шикарно❤️😍"

"Я вибираю комфорт, але ці машини... У кожній їх деталі своя історія, душа епохи! ✨Обожнюю 😍 Улюблений дідів жигуль з крапочками на стелі і вікнааах🥺 Цей запах ☺ Поїздки на дачу і обов'язково пломбір в стаканчику🍦 Одним словом - дитинство 💕"

"Так, дуже люблю ретро👏 є в них щось таке, що хочеться дивитися і дивитися😍 Анєчка, яка ви модна, красива, і неймовірно позитивна😍"

"Аня, просто героїня фільму 😍 😍 😍 "

"Ваааааааау, кожен день дивуєш крутими фотками 🔥"

"О дааа... ретро машини щось круте 😍 пам'ятаю у наших сусідів була стара машина. Вона прям радянська була 😍 я не могла намилуватися 🚗 тільки вони її продали в позаминулому році (((жах..."

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