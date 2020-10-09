Это очень необычно

Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк показала себя в оригинальном образе с бабочками

Анна Заворотнюк поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото девушка позирует перед камерой в нежной белой кофте с глубоким декольте. Анна завила волосы и добавила своему лицу лоска при помощи нежного макияжа. Однако, настоящей изюминкой ее образа стали золотистые бабочки, которые украсили щеку и скулу красотки. Такое украшение выглядит весьма оригинально.

«Бабочки в моей голове...», - подписала фото Заворотнюк.

Ее подписчики тут же принялись засыпать девушку комплиментами.

«Хорошенькая такая) Очень трогательная и загадочная», «Очень, похожа на маму», «Милашкааав! Реально фея», «Так на мамочку похожи», «Вы красоты невероятной!», «очень необычно смотрится татушки класс под них бы ещё летний макияж думаю пошёл бы», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Анна ошеломила признанием в подписи к новому фото.

Примечательно, что дочь знаменитости стоит на одной из московских улиц, поражающей своим безлюдьем – видны лишь одинокие прохожие, что нехарактерно для такого густонаселенного города. Об этом и написала Анна в подписи под фото.

"Так не характерно для Москвы, удивительно пустынная улица. Очень странно и непривычно видеть Московскую улицу такой безлюдной", – пишет девушка.

Напомним, растерянная Заворотнюк поделилась переживаниями: "Странно и непривычно видеть...".

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк вскружила голову нежной красотой в тесном топе: «Кайфую от…».

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