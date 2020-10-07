24-летняя дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ошеломила признанием

Как сообщает Politeka.net, свежий снимок красавица опубликовала на своей страничке в Инстаграм. Девушка одета в длинные расклешенные джинсы, белую блузку и черный пиджак. На ногах у нее белые кроссовки, довершают образ Анны модные солнцезащитные очки.

Примечательно, что дочь знаменитости стоит на одной из московских улиц, поражающей своим безлюдьем – видны лишь одинокие прохожие, что нехарактерно для такого густонаселенного города. Об этом и написала Анна в подписи под фото.

"Так не характерно для Москвы, удивительно пустынная улица. Очень странно и непривычно видеть Московскую улицу такой безлюдной💔", – пишет девушка.

Поклонники в комментариях согласились с ней, заодно искупав в заслуженных комплиментах.

"Шикарная Вы шикарны👍 Какая модняшка 😍Пусто... зато можно сделать пару шикарных фоточек 😄 Ань, а ты стеснительный человек? КрасавицаКакая шикарная, глаз не отвести😍 Отличного дня вам👏 Красотка))🤍🖤Согласна, люблю Москву за её ритм, подходящий мне. Быстрый и решительный, а когда даже в центре становиться безлюдно-это уже не та Москва ( Анечка, очень красивая♥️", – написали фолловеры.

Ранее мы писали, что 24-летняя дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ошеломила нежным нарядом. Свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка была одета в невероятно красивый женственный костюм. Она надела тесный топ, который подчеркнул ее пышную грудь. Внизу красовались мини-шортики, представив всеобщему обозрению ножки красотки. Образ девушка дополнила белой накидкой и шляпкой. Выглядела Заворотнюк превосходно.

"Дорогие мои коты, мы с девочками решили устроить сюрприз для вас и подарить много очень классных подарков!", - обратилась Анна к подписчикам, сообщив, что планирует провести розыгрыш подарков.

За шесть часов пост девушки собрал почти 3 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Как известно, Анна Заворотнюк призналась, что скоро переедет в квартиру, которая находится в центре Москвы.

По словам девушки, она уже хочет как можно быстрее окунуться в столичную суету.

"Я хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни и, выходя на улицу, встречать людей, быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации. Но я уверена, что после переезда я буду скучать и на выходные все равно уезжать за город, потому что ничто не дает мне такое ощущение гармонии и внутреннего спокойствия, как шелест деревьев и пение птиц по утрам", - признавалась Анна.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк сразила неожиданным образом в мини.

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