Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк удивила публику новым оригинальным образом

Анна поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм, чем вызвала восторг фолловеров, информирует Politeka.net.

Так, на одном из фото девушка позирует в светлом платье выше колен посреди поля, заросшего дикой травой. Ее волосы распущены, в правой руке Анна держит куртку.

На втором и третьем снимках куртка уже на девушке, также фанаты видят во всей красе стройные ножки звезды в высоких черных сапогах.

"Научиться слушать природу,шелест ветра, травы🌾 увидеть красоту в этих увядающих листьях, в этом почти заснувшем лесу, в этой уже пожелтевшей траве. Стать единым целом с этой удивительной красотой. Мне кажется, это самая лучшая медитация✨

Жаль, что мы так редко замечаем эту красоту природы и не бережём ее💔 ведь именно в ней мы черпаем вдохновение,силу и здоровье. Так же черпали вдохновение и были очарованы красотой русской природы поэты и писатели🌍" - подписала фото Заворотнюк и процитировала известного русского поэта Сергея Есенина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk) 12 Окт 2020 в 6:27 PDT

Фанаты по достоинству оценили новый образ девушки, наставив ей множество лайков и выразив свое восхищение в комментариях к посту.

"Какая вы красивая!😊💋❤️ Очень красивая Нют, как Мама? А меня не позвала туда 😂 Мы хотим Вас видеть в кино, Анна)👏 В соседнее село в таком прикиде не ходи 😄😄 Очаровательная девушка Красавица Вы очень красивая 😍,платье тоже ❤️👌 Красоточка😻🔥 вы безумно красивая 😍", – написал они.

Ранее мы писали, что 24-летняя дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, покорила идеальным образом в мини. Красотка, которая также является моделью, обладает невероятным вкусом и ее луки всегда привлекают внимание поклонников.

Так, Анна опубликовала серию фото в стильном образе. Звезда позировала в черном мини-платье, которое имело клешеную юбочку.

Игривый наряд едва ли не приоткрывал виды на самое сокровенное. Сверху дочь актрисы надела кожаный пиджак.

На ножки красотка натянула черные колготки с принтом из сердечек. Шляпка и стильные очки завершили образ.

"Немножко турист🏰 люблю я нашу Красную Площадь, очень величественный монумент❣️ Желаю вам отличной недели🥀", - написала Анна.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.