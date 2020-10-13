Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк в юбке с высоким разрезом рассказала о своих повседневных привычках

Анна Заворотнюк поделилась новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В нем красотка рассказала о своей любви к кофе, а особенно – к осенним версиям напитка с различными добавками. Заворотнюк призналась, что в процессе повседневной суеты нередко забегает в кофейню, чтобы насладиться ароматным напитком.

В доказательство своих слов дочь известной актрисы поделилась по-настоящему осенней фотографией. На ней Заворотнюк идет по улице со стаканчиком кофе в руках. На ней уютный свободный свитер цвета слоновой кости и оригинальная длинная юбка светло-голубого оттенка с высоким вырезом. Пикантная деталь позволяет девушке продемонстрировать свои стройные ножки даже в не самую теплую осеннюю погоду.

Поклонники Заворотнюк не смогли пройти мимо такого снимка и тут же принялись его комментировать.

«Анечка, красотка) Очень красивое, атмосферное фото!», «Красота хорошего дня тебе», «Какая вы красивая девушка. Восхищаюсь вами», «Какая уютная, атмосферная фотография», «Нереально красивая. Отличного дня вам», «Окей, а теперь серьёзно я подумала что это Анастасия Заворотнюк, ну а вы красотка», «Так похожи на маму на этом фото», «Анна какая вы красивая. Я Вами восхищаюсь», - пишут люди.

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