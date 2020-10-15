Тіна Кароль, Настя Каменських, Ані Лорак та інші зірки показали ефектні образи з головними уборами

на першому фото Ані Лорак. Красуня була в картатій каві і аналогічної капелюсі. Зірка посміхалася на камеру, а волосся залишила розпущеним. Співачка взялася руками за боки, підкреслюючи талію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі вже була Тіна Кароль. Зірка позувала в рожевій сукні і капелюсі у вигляді свинки. Красуня в такому образі виступала на новорічній передачі по телебаченню. Лук вийшов ефектним і веселим, що від нього і було потрібно.

Закриває трійку Настя Каменських і Катя Осадча. Зірки стояли разом в капелюшках і зробили Качині губки, притулившись один до одного. Співачка робила селфі, Поки зірки посміхалися від задоволення.

На четвертому місці здалася Настя Івлєєва з "Орла і Решки". Красуня була в куртці, топі і штанях, а образ доповнила чорною шапкою. Зірка сховала руки в кишені, а сама позувала на тлі елітного спорткара, який не так давно придбала.

Закриває п'ятірку Христина Асмус. Зірка здалася в золотистих штанях, леопардовому топі і капелюшку. Актриса стояла на жовтій колоді і посміхалася, хвалячись видом на знімальному майданчику в Геленджику.

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