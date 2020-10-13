Популярная украинская певица Тина Кароль показала лишнее во время фотосессии

Звезда каждый новый эфир танцевального шоу блистает в новом наряде. При этом певица не всегда появляется в скромных образах. Все чаще певица показывает фигуру или выставляет бюст напоказ. При этом в Инстаграм под постами артистки или постами с фан-аккаунтов фанаты устраивают целые споры.

Одно из платьев Тины бурно обсудили в сети из-за необычного дизайна. Черное платье с бежевыми вставками, расшитыми камнями создало образ звезды, как у роковой искусительницы, однако очередной декольте и выпирающий животик озадачили видом. Часть фанатов все же оценила образ певицы, ведь по их мнению она выглядела очень даже мило:

«Ну что сказать ? Платье, сказать , что никакое - ничего не сказать ! Тина потеряла нюх!; Классный образ❤️; Только не на фоне грязных стен и ступенек... не по королевски; Ты очень милая; И так красива, когда сдержанно, скромно и волнующе; Тина, платье 40+😮; Что за штора на Тине? Не знаю кто её одевает, но знаю что у нас куча хороших стилистов...я думаю что можно и воспользоваться советом профессионалов...; Мне кажется она прячет животик; Мне одной кажется, что Тина беременная?))) Эта полоска спереди как бы прячет живот, а акцент сделали на грудь».

Ранее мы также писали, что знаменитая артистка всегда поражает образами на сцене. Сейчас певица принимает участие в танцевальном шоу в роли телеведущей, поэтому в ее профиле в Инстаграм много фото и видео из за кулис. Не так давно на фан-аккаунте также был представлен подобный ролик.

Перед тем, как начать собираться, Тина поразила домашним видом. В тонкой белой майке и без лифчика певица покорила образом перед зеркалом. И не удивительно, ведь Кароль много тренируется в спортзале, просто не показывает этого слишком часто.

Если говорить о диете певицы, то ее обычный рацион состоит из несладкой овсянки, рыбы, морепродуктов и овощей. Впрочем, когда Тине нужны силы перед концертом, она может заказать и съесть целую курицу. Как видно в ролике, певица не только стройная, но еще и хорошо накрашенная. Каждый раз звезда выбирает нюдовые тона и акцент на глазах.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

Также Politeka писала, что Тина Кароль в наряде искусительницы соблазнила размерами, украинцы оценили: «Эмоции зашкаливают!»