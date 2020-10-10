Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась необычным видео с коллегами

После того, как Тина выпустила оригинальную трилогию «Найти своих», приуроченную к 15-летию своей музыкальной карьеры, она находится в активной работе над другими проектами. Также звезда является телеведущей очередного сезона танцевального шоу. При этом не забывает артистка готовится к периодическим концертам.

В последнее время из-за карантина их довольно мало, но это не мешает звезде держать себя в тонусе. Личные кадры при этом в Инстаграм Тины мелькают не так редко, как раньше. Теперь певица показывает, как проводит время во время съемок, ездит с коллегами или готовится к выступлению.

В этот раз один из таких роликов всполошил сеть. Домашняя Тина в маске-фильтре «белый мишка» заинтриговала сразу же:

«Тиночка в маске от @vilnadushoy ❤» - сказано в сообщении «ФанТина».

Вот что пишут в сети:

«Меня одну интересует кто сидит сбоку у Тины???; Водитель ее; пасибо, не догадалась; маска прелесть💖 Тина красотка😍; И куда едет эта " Белая мышка " 😍🌹🌹🌹💞; Класс❤️❤️; Білий мішка 🤍🧸; Няшка😍♥️; А зу рулем кто???; Этот смех😍🔥; Самый любимый смех❤️».

Певица из-за карантина уже несколько месяцев практически не выступает, а каждый ее концерт звезды воспринимается достаточно бурно и сотни фанатов следуют за артисткой, чтобы посмотреть на выступление.

Во время концерта Тина часто меняет наряды, стиль и обстановку на сцене, чтобы создать целое шоу. При этом некоторые из образов часто кажутся фанатам слишком смелыми.

К примеру, на недавнем концерте в Мелитополе Кароль выступила в расстегнутой белой рубашке, оголяющей и бюст, и стройные ноги. Звезда не только смогла восхитить песней, но еще и данным образом. Многие фанаты были восхищены решимостью Тины, другие же написали о впечатлениях на концерте в целом.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

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