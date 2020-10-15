Тина Кароль, Настя Каменских, Ани Лорак и другие звезды показали эффектные образы с головными уборами

на первом фото Ани Лорак. Красотка была в клетчатой кофе и аналогичной шляпе. Звезда улыбалась на камеру, а волосы оставила распущенными. Певица взялась руками за бока, подчеркивая талию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре уже была Тина Кароль. Звезда позировала в розовом платье и шляпе в виде свинки. Красотка в таком образе выступала на новогодней передаче по телевидению. Лук получился эффектным и веселым, что от него и требовалось.

Закрывает тройку Настя Каменских и Катя Осадчая. Звезды стояли вместе в шляпках и сделали утиные губки, прижавшись друг к дружке. Певица делала селфи, пока звезды улыбались от удовольствия.

На четвертом месте показалась Настя Ивлеева из "Орла и Решки". Красотка была в куртке, топе и штанах, а образ дополнила черной шапкой. Звезда спрятала руки в карманы, а сама позировала на фоне элитного спорткара, который не так давно приобрела.

Закрывает пятерку Кристина Асмус. Звезда показалась в золотистых штанах, леопардовом топе и шляпке. Актриса стояла на желтой колоде и улыбалась, хвастаясь видом на съемочной площадке в Геленджике.

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