Популярная украинская певица Тина Кароль показала себя в гримерке с непривычного ракурса
Знаменитая артистка всегда поражает образами на сцене. Сейчас певица принимает участие в танцевальном шоу в роли телеведущей, поэтому в ее профиле в Инстаграм много фото и видео из за кулис. Не так давно на фан-аккаунте также был представлен подобный ролик.
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Перед тем, как начать собираться, Тина поразила домашним видом. В тонкой белой майке и без лифчика певица покорила образом перед зеркалом. И не удивительно, ведь Кароль много тренируется в спортзале, просто не показывает этого слишком часто.
Если говорить о диете певицы, то ее обычный рацион состоит из несладкой овсянки, рыбы, морепродуктов и овощей. Впрочем, когда Тине нужны силы перед концертом, она может заказать и съесть целую курицу. Как видно в ролике, певица не только стройная, но еще и хорошо накрашенная. Каждый раз звезда выбирает нюдовые тона и акцент на глазах.
«Самая красивая❤😍; Мне холодно, а в тебе столько тепла 🔥🚀; Какая же Тина🤪Спокойно смотреть не получается❤️; То чувство, когда тебе 21, а Тина выглядит младше тебя....❤️; Ммммммм, а какие ГЛАЗА балдёжные🔥; Дуже гарна❤️❤️❤️😍; Интересно что за колечко на пальчике у Тиночки👀😍; вы прекрасны; Сонечко ☺; Самая сексуальная самая красивая девушка».
Ранее мы писали, что певица в последнее время все чаще показывает ролики, которые не касаются ее работы. Как известно, для артистки это большая редкость, ведь ранее она показывала исключительно рабочие моменты и постановочные фото из съемок.
После карантина звезда пересмотрела взгляды на Инстаграм и периодически делится милыми видео с коллегами, фото из-за кулис во время отдыха и показывает, как беседует с товарищами. Как и в предыдущие разы, на новом ролике певица восхитила кокетливым поведением:
В ролике знакомый Тины смотрит на нее и спрашивает, что случилось. На что сама певица слегка дуется, крутит головой и с улыбкой отвечает:
«Хоть бы что, ну похвали меня!», - заявляет звезда.
Коллега звезды улыбнулся в ответ и сказал: «Красотка, красотка, красотка».
Поклонники не остались в стороне, написав пожелания: «Счастливы вместе, и счастья вам бесконечного❤️; А как эти стикеры приобрести?; Ого, поздравляю🔥🔥🔥».
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