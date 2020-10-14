У мережі з'явилося унікальне відео з російським гумористом Максимом Галкіним і ще зовсім крихітною донькою Лізою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зоряної сімейки в Instagram опубліковані архівні кадри, мімімішність яких зашкалює (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, неголений і втомлений Галкін тримав на руках Лізу, якій не було ще й року, і з кимось говорив по телефону (швидше за все, з дружиною Аллою Пугачовою): "Так, ми ось чекаємо тебе..."

Білява дівчинка з рожевою пов'язкою на голові здатна розтопити серця навіть самих черствих користувачів.

"Така смішна ❤️", - підписані кадри.

Коментуючі засипали "новоспеченого" татуся і його доньку компліментами:

"Яка принадність...😍😘"

"😊Ліза з малих років була допитливою, зараз вона ще краще👌 👍 👍. МОЛОДЕЦЬ 👌"

"Гарненька...лапочка❤️"

"Яке янголятко ❤️❤️ 🙏 🙏 🙏 "

"Наймиліша лапуся!😍"

"Лізонька на Поночку з мультика схожа)😍"

"Нічого смішного. Нормальна, мила дитина, як багато, багато інших малюків"

"Найпрекрасніші діти саме у цієї не менш прекрасної пари. Алла і Максим ви найкращі батьки"

"А час біжить"

"По-моєму смішний на цьому фото тато)))"

"Копія мами 😍"

Раніше ми повідомляли, Галкін в Instagram порівняв себе зі своїм сином, братом Лізи, Гаррі. Схожість на обличчя.

На фото батько Максима тримає його на руках, також як і він через роки тримає свого спадкоємця.

"Гаррі і я, я і тато", - коротко підписав кадри артист.

Нагадаємо, підхмелена Алла Пугачова грюкнула дверима перед носом цікавих: "Максимка п'яненький".

Як повідомляла Politeka, щасливий Галкін показав високу красуню, яка прижилася у них вдома: «майже Алліна ровесниця».

Також Politeka писала, що унікальне фото Галкіна з Пугачовою в обнімку з донькою потрапило в мережу: "Вже складно впізнати.