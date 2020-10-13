Алла Пугачева и Максим Галкин знают, как удивить внешним видом поклонником
Соответствующее видео было опубликовано в фан-аккаунте в Instagram, который посвящен российской примадонне.
Так, папарацци подловили звездную пару, когда они возвращались с какой-то вечеринке, а в руках Максим Галкин нес роскошный десерт.
"Это что, вам в подарок от Алины Ивановны?", - задался вопросом журналист.
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На что Алла Пугачева ответила, что роскошный презент предназначен для Лизы и Гарри.
Судя по видно можно предположить, что Алла Пугачева и Максим Галкин сильно устаали после мероприятия, а известного шоумена заподозрили в том, что он "перебрал с алкоголем".
"Аллочка, сколько же у вас терпения отвечать на эти глупые вопросы, удивительная женщина, сильная, здоровья вам", "Берегите Аллу", "Максимка, хамыль-хамыль, пьяненький в машину. А журналисты такие порой тупые вопросы задают и даже не стесняются. За них стыдно нам", "Надоедают, конечно. И мы надоедаем , наверно. Все , норовим рассмотреть, да повнимательней . Но это от любви, поверьте", "Господи нигде нету покоя, а вопросы задают ещё хуже", "Все выпивают. Им тоже можно", - пишут фанаты в комментариях.
Ранее мы писали, что Максим Галкин удивил фанатов новым образом и переоделся в женщину.
Он занялся перевоплощением в гримерке, представ перед поклонниками в женской одежде с ярким макияжем и пышным бюстом. В комментариях его сравнили с Веркой Сердючкой, хоть он и выглядел более женственно.
Напомним, что Галкин с лохматой шевелюрой растаял от заботы 7-летней дочки, Пугачева все сняла
А еще Politeka писала, что уникальное фото Галкина с Пугачевой в обнимку с дочкой попало в сеть
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