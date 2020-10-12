Известный российский шоумен Максим Галкин похвастался невероятно красивым и старым деревом, которое прижилось у них во дворе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Галкин записал подробный видеоотчет, в котором показал, как выглядит дерево и какие молодые ветки оно пустило.

«Ёлка. Жива-здорова! Чтоб не сглазить! Многие спрашивали меня, как чувствует себя огромная ель, которую я посадил в прошлом ноябре, всё хорошо! В этом видео ель сейчас и год назад на момент посадки», - подписал видео комик.

За час пост шоумена посмотрели почти 170 тысяч раз. В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.

«Супер, красотка, есть где хороводы зимой водить», «Максим, у вас голос стал похож на голос Аллы). Вы как два дерева, корни которых переплетаются)», «Елка одногодка жены», «Да ладно! Эта Ёлка почти Аллина ровесница», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Максим Галкин переоделся в женщину. Он занялся перевоплощением в гримерке, представ перед поклонниками в женской одежде с ярким макияжем и пышным бюстом. В комментариях его сравнили с Веркой Сердючкой, хоть он и выглядел более женственно.

Напомним, что Галкин с лохматой шевелюрой растаял от заботы 7-летней дочки, Пугачева все сняла: "Лизонька какая умничка!".

А еще Politeka писала, что уникальное фото Галкина с Пугачевой в обнимку с дочкой попало в сеть: "Уже сложно узнать".

Также Politeka сообщала, что маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила фото с отцом: "Почему папа такой грустный?".