В Сети появилось уникальное видео c российским юмористом Максимом Галкиным и еще совсем крошечной дочкой Лизой
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звездной семейки в Инстаграм опубликованы архивные кадры, мимимишность которых зашкаливает (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, небритый и уставший Галкин держал на руках Лизу, которой не было еще и года, и с кем-то говорил по телефону (скорее всего, с супругой Аллой Пугачевой): "Да, мы вот ждем тебя..."
Белокурая малышка с розовой повязкой на голове способна растопить сердца даже самых черствых пользователей.
"Такая смешная ❤️", - подписаны кадры.
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Комментирующие засыпали "новоиспеченного" папочку и его дочку комплиментами:
"Какая прелесть...😍😘"
"😊Лиза с малых лет была любознательной, сейчас она ещё лучше 👌👍👍. МОЛОДЕЦ 👌"
"Хорошенькая...лапочка❤️"
"Какой ангелочек ❤️❤️🙏🙏🙏"
"Милейшая лапуся!😍"
"Лизонька на Поночку из мультика похожа)😍"
"Ничего смешного. Нормальный, милый ребёнок, как многие, многие другие малыши"
"Самые прекрасные дети именно у этой не менее прекрасной пары. Алла и Максим вы самые лучшие родители"
"А время бежит"
"По-моему смешной на этом фото папа)))"
"Копия МАМЫ 😍"
Ранее мы сообщали, Галкин в Инстаграм сравнил себя маленького со своим сыном, братом Лизы, Гарри. Сходство на лицо.
На фото отец Максима держит его на руках, также как и он спустя года держит своего наследника.
«Гарри и я, я и папа», - коротко подписал кадры артист.
Напомним, подвыпившая Алла Пугачева хлопнула дверью перед носом любопытствующих: "Максимка пьяненький".
Как сообщала Politeka, счастливый Галкин показал высокую красавицу, которая прижилась у них дома: «Почти Аллина ровесница».
Также Politeka писала, что уникальное фото Галкина с Пугачевой в обнимку с дочкой попало в сеть: "Уже сложно узнать".