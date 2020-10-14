В Сети появилось уникальное видео c российским юмористом Максимом Галкиным и еще совсем крошечной дочкой Лизой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звездной семейки в Инстаграм опубликованы архивные кадры, мимимишность которых зашкаливает (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, небритый и уставший Галкин держал на руках Лизу, которой не было еще и года, и с кем-то говорил по телефону (скорее всего, с супругой Аллой Пугачевой): "Да, мы вот ждем тебя..."

Белокурая малышка с розовой повязкой на голове способна растопить сердца даже самых черствых пользователей.

"Такая смешная ❤️", - подписаны кадры.

Комментирующие засыпали "новоиспеченного" папочку и его дочку комплиментами:

"Какая прелесть...😍😘"

"😊Лиза с малых лет была любознательной, сейчас она ещё лучше 👌👍👍. МОЛОДЕЦ 👌"

"Хорошенькая...лапочка❤️"

"Какой ангелочек ❤️❤️🙏🙏🙏"

"Милейшая лапуся!😍"

"Лизонька на Поночку из мультика похожа)😍"

"Ничего смешного. Нормальный, милый ребёнок, как многие, многие другие малыши"

"Самые прекрасные дети именно у этой не менее прекрасной пары. Алла и Максим вы самые лучшие родители"

"А время бежит"

"По-моему смешной на этом фото папа)))"

"Копия МАМЫ 😍"

Ранее мы сообщали, Галкин в Инстаграм сравнил себя маленького со своим сыном, братом Лизы, Гарри. Сходство на лицо.

На фото отец Максима держит его на руках, также как и он спустя года держит своего наследника.

«Гарри и я, я и папа», - коротко подписал кадры артист.

Напомним, подвыпившая Алла Пугачева хлопнула дверью перед носом любопытствующих: "Максимка пьяненький".

Как сообщала Politeka, счастливый Галкин показал высокую красавицу, которая прижилась у них дома: «Почти Аллина ровесница».

Также Politeka писала, что уникальное фото Галкина с Пугачевой в обнимку с дочкой попало в сеть: "Уже сложно узнать".