Максим Галкин продолжил милую семейную традицию с их с Пугачевой сыном Гарри
Как известно, Примадонна российской сцены и известный шоумен воспитывают двойняшек – Лизу и Гарри Галкиных. Звезды регулярно делятся новыми кадрами с подрастающими детьми со своими поклонниками. Как сообщает Politeka.net, на этот раз юморист решил показать трогательный архивный кадр с сыном, когда мальчик был еще совсем маленький.
На фото Галкин держит сына на руках и счастливо улыбается. Для сравнения он опубликовал рядом такое же фото, на котором он еще совсем маленький сидит на руках у собственного отца. Стоит отметить, что сын юмориста явно похож на него в детстве.
«Гарри и я, я и папа», - коротко подписал кадры артист.
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Отметим, что его поклонники не смогли прокомментировать фото, ведь в разделе Сториз отсутствует такая возможность.
Ранее мы писали, что Галкин впечатлил поклонников ярким перевоплощением в Леди Гагу.
Галкин решил спародировать знаменитую сцену из советского фильма «Служебный роман» с Людмилой Прокофьевной и Новосельцевым. При этом артист внес свои коррективы и вместо Калугиной предстал в образе популярной американской певицы Леди Гаги.
В это время Галкин красуется в кадре в ярко-красном платье с декольте, огромным париком цвета блонд и ярким макияжем.
Напомним, подвыпившая Алла Пугачева хлопнула дверью перед носом любопытствующих: "Максимка пьяненький".
Как сообщала Politeka, счастливый Галкин показал высокую красавицу, которая прижилась у них дома: «Почти Аллина ровесница».
Также Politeka писала, что уникальное фото Галкина с Пугачевой в обнимку с дочкой попало в сеть: "Уже сложно узнать".