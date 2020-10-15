Відома модель Ірина Шейк показала себе в гарячому образі

На фото Ірина здалася в темній леопардовій сукні, яка була по самі шкарпетки. Зірка була з відкритими плечима і без білизни. Шейк лягла на ліжко з леопардовим білизною, але вже світлим. Красуня посміхалася і спокусливо вигнулася в ліжку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Леопард", - підписала смайлик красуня кадр.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Той факт, що Ви публікуєте це після того, як Кріштіану дав позитивний результат на корону", "Моя Російська королева", "Тигриця", "яка кішечка", "красива яка", "ти ж моя кішечка.. мяу!", "Неймовірно приголомшливо і дуже красиво", "Побачимося щасливими, коли я дізнався, що у Роналду корона", "коли тітка Лара з ринку подарувала сукню до постільної білизни від мами на день народження)", " Офігеть, стільки лайків за 5 хвилин...".

Повідомлялося, що супермодель російського походження Ірина Шейк похвалилася фігурою, вбравшись в латекс.

Так, на опублікованих кадрах красуня позує поруч з іншими моделями, ефектно демонструючи розкішну фігуру у всій красі.

Нагадавши, Ірина Шейк в екстравагантній білизні показала, як потрібно рухати сідницями

Також Politeka писала, що розкішна Ірина Шейк подражнила пружностями в міні-шортиках і панчохах

А ще Politeka повідомляла, що Незрівнянна Ірина Шейк ледь не впустила бюст з тісного корсета



