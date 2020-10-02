Известная модель Ирина Шейк похвасталась собой на радость фанатов

На кадрах Ирина была в кружевном бюстгальтере и стрингах, скорее всего. Шейк приспустила халатик, а образ дополнила блестящей мини-юбкой. Красотка соблазнительно прошлась, подвигала ягодицами, позируя для фотографов. Кадры вышли очень горячими и соблазнительными, ведь звезда не стеснялась своего тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку згнаменитости.

Фанаты посмотрели ролик почти 200 тысяч раз и написали комментарии:

"Ира вам кто -нибудь говорил ,что вы красивая ?", "Шикарная как всегда!!!", "Икона", "Ирина, какая вы роскошная!", "Кто устоит перед этим взором? !!!!", "Крутая! Сама себе королева! И королей не нужно...)))))", "Вы очень интересны, я надеюсь быть с вами", "моя запретная мечта", "Сочная моя!", "Иришка, ты бомба !!!", "Ты так прекрасна", "Красивая талантливая лучшая модель в мире !".

Сообщалось, что 34-летняя супермодель российского происхождения Ирина Шейк вскружила голову новой фотосессией.

Для образа красотка надела миниатюрные вязанные шортики и чулки, которые держались специальным поясочком. Также Шейк была одета в топ и обута в босоножки на большом каблуке.

Напомним, несравненная Ирина Шейк едва не выронила бюст из тесного корсета

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