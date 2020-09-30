34-летняя супермодель российского происхождения Ирина Шейк вскружила голову новой фотосессией

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Шейк опубликовала фото со съемки новой коллекции модного бренда. Модель представила верхнюю одежду. Правда, сделала это весьма пикантным способом.

Для образа красотка надела миниатюрные вязанные шортики и чулки, которые держались специальным поясочком. Также Шейк была одета в топ и обута в босоножки на большом каблуке. Сверху на такой необычный наряд была одета верхняя одежда. Стоит отметить, что Шейк крутилась, показывая свои сладкие места со всех сторон. Красотка засветила свою упругую «пятую точку» и длинные ножки

За пять часов пост Шейк собрал более 150 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов. Не обошлось и без негативных отзывов.

«Кайффф», «Самая красивая женщина в мире!», «Это что-то с чем-то, очень красивая», «Старовата для модели», «Думаешь Роналду оценит», «Потрясающе», «Так прекрасно», «Великолепная», «Самая потрясающая женщина!», «Невероятная», «Ирина Великолепная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк изумила откровенным снимком. Красотка поделилась кадром, на котором появилась погруженная в воду. Модель соблазнительно вынырнула, посветив упругим бюстом.

Напомним, что соблазнительная Ирина Шейк занялась непристойностями с горячими подружками: "Трогали за...".

Как сообщала Politeka, несравненная Ирина Шейк едва не выронила бюст из тесного корсета: «Главное смотреть в глаза».

Также Politeka писала, что неотразимая Ирина Шейк едва прикрыла бюст блестками: "На это можно смотреть бесконечно".