Відома телеведуча Ольга Бузова показала себе в незвичайному образі і розповіла про проблеми

На фото зірка позувала в шкіряному піджаку і топі, а образ доповнила джинсовими штанами. Бузова відчинила верхню частину наряду, демонструючи плоский животик. Ольга волосся вирішила розпустити, а руку сховала в кишеню. Фото вийшло досить свіжим і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всі мене втратили. Я сама в шоці, сьогодні вже вівторок добігає кінця ... я на льоду, і на роботі ... не встигаю рідним навіть відповісти відразу. Але настрій бойовий", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Бачив виступ, ти молодець", "Оля , штани не дуже, не бери", " Оля,ти крута, ти найкраща. Бережи красиві свої ніжки", "Ну, таке собі", "джинси відпад і сама Ви дуже красива і елегантна", " Оля ви Трудоголічка !!!!! Ти спиш стоячи ?????? Чим Ви там заряджаєте і перезаряджаєте?".

Повідомлялося, що російська співачка і телеведуча Ольга Бузова розповіла про складні етапи в житті і будні в цілому.

Дівчина не так давно отримала серйозні травми колін, але не зупинилася і продовжує брати участь в шоу. Також Ольга старанно уникає теми стосунків з Давидом Манукяном.

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