Российская певица Ольга Бузова продолжает покорять лед

Артистка в паре с олимпийским чемпионом в танцах на льду Дмитрием Соловьевым являются одними из самых ярких участников шоу «Ледниковый период», и на своей странице в Инстаграм звезда то и дело публикует рассказы о том, как проходит для них каждое новое выступление, делится переживаниями с читателями, передает Politeka.net.

Так, она отметила, что новый выпуск шоу для пары станет сложным, а также охарактеризовала четвертое выступление, которое оказалось, по мнению судей, одним из самых слабых.

«Мне казалось, что мы все пространство окутали добротой, какой-то юношеской наивностью, и верой в первую чистую любовь ❤️ Я с таким удовольствием вспоминаю наше выступление... Но, зная уже сейчас, какой был результат, с огорчением 😔😔😔 ... неужели мы худшие...😔 неужели мы не раскрыли задумку номера😔. Неужели даже актёрски мы не отыграли 🤷🏻‍♀️ И не заслужили ни одной высшей оценки 😢», – расстроилась Ольга.

Она отметила, что уже готов пятый номер, и выразила надежду, что он возьмет высокие оценки.

На фото из выступления Ольга предстала перед зрителями в образе девочки-подростка в коротком кожанном топе, прозрачной черной юбке и красной в черную клетку рубашке, завязанной на талии.

В комментариях фанаты поспешили успокоить Бузову.

«Ох, какие красавчики, ждууу вечера) ❤️❤️❤️», «Королева 😍❤️❤️», «В любом случае самые лучшие ❤️», «Оля, вы большая молодец и трудяга! Пример того, как нужно идти к своим целям не смотря ни на что. Удачи вам❤», – пишут поклонники.

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