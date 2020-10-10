Российская певица Ольга Бузова продолжает покорять лед
Артистка в паре с олимпийским чемпионом в танцах на льду Дмитрием Соловьевым являются одними из самых ярких участников шоу «Ледниковый период», и на своей странице в Инстаграм звезда то и дело публикует рассказы о том, как проходит для них каждое новое выступление, делится переживаниями с читателями, передает Politeka.net.
Так, она отметила, что новый выпуск шоу для пары станет сложным, а также охарактеризовала четвертое выступление, которое оказалось, по мнению судей, одним из самых слабых.
Кравец из "Квартал 95" в легком платье без лифчика вызвала бурю эмоций: "Боже, какая..."
Телеканалы "1+1" и "Украина" переругались из-за шоу, в котором запела Кухар: "Нам обидно..."
16-летняя дочь Беллуччи свела с ума хищной красотой в тесном корсете и мини: Моника может гордиться
Октябрь резко превратится в зиму, обрушится мокрый снег: синоптик назвал даты
«Мне казалось, что мы все пространство окутали добротой, какой-то юношеской наивностью, и верой в первую чистую любовь ❤️ Я с таким удовольствием вспоминаю наше выступление... Но, зная уже сейчас, какой был результат, с огорчением 😔😔😔 ... неужели мы худшие...😔 неужели мы не раскрыли задумку номера😔. Неужели даже актёрски мы не отыграли 🤷🏻♀️ И не заслужили ни одной высшей оценки 😢», – расстроилась Ольга.
Она отметила, что уже готов пятый номер, и выразила надежду, что он возьмет высокие оценки.
На фото из выступления Ольга предстала перед зрителями в образе девочки-подростка в коротком кожанном топе, прозрачной черной юбке и красной в черную клетку рубашке, завязанной на талии.
В комментариях фанаты поспешили успокоить Бузову.
«Ох, какие красавчики, ждууу вечера) ❤️❤️❤️», «Королева 😍❤️❤️», «В любом случае самые лучшие ❤️», «Оля, вы большая молодец и трудяга! Пример того, как нужно идти к своим целям не смотря ни на что. Удачи вам❤», – пишут поклонники.
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".
Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".
Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".