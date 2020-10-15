Известная телеведущая Ольга Бузова показала себя в необычном образе и рассказала о проблемах

На фото звезда позировала в кожаном пиджаке и топе, а образ дополнила джинсовыми штанами. Бузова распахнула верхнюю часть наряда, демонстрируя плоский животик. Ольга волосы решила распустить, а руку спрятала в карман. Фото вышло довольно свежим и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все меня потеряли. Я сама в шоке, сегодня уже вторник подходит к концу ... я на льду, и на работе ... не успеваю родным даже ответить сразу. Но настрой боевой", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Видел выступление, ты молодец", "Оля , штаны не очень , не бери", "Оля,ты крутая,ты лучшая. Береги красивые свои ножки", "Ну, такое себе", "Джинсы отпад и сама Вы очень красивая и элегантная", "Оля вы Трудоголичка !!!!! Ты спишь стоя ?????? Чем вы там заряжаете и перезаряжаете?".

Сообщалось, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о сложных этапах в жизни и буднях в целом.

Девушка не так давно получила серьезные травмы коленей, но не остановилась и продолжает участвовать в шоу. Также Ольга старательно избегает темы отношений с Давидом Манукяном.

Напомним, уставшая Бузова показала себя без макияжа и призналась в проблемах со здоровьем

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