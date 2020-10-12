34-летняя российская певица, звезда проекта "Дом-2" и телеведущая Ольга Бузова показала идеальную фигуру перед зеркалом
Звезда выступила в одном из московских заведений и призналась, что скучает по турам, передает Politeka.net. Бузова записала несколько сториз, которые касались ее исполнения.
В одном из видео немного растрепанная Ольга поблагодарила пришедших зрителей за подаренную энергетику. Певица призналась - она очень скучает по концертам и мечтает, что в будущем году все изменится к лучшему.
Кроме этого, знаменитость сняла себя в своем сценическом костюме. Бузова была в коротком топике с расклешенными рукавами. Тонкая талия и упругий животик - это то, отчего нельзя оторваться.
Также маленькие шортики обтянули упругие ягодицы артистки. Стройные ножки казались еще длиннее.
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Пышная прическа с кудрявыми локонами создавали образ дикой кошки.
"Москва, я готова! А вы?", - написала Бузова.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.
Напомним, Ольга Бузова предстала в черной косухе, которая отсвечивала на солнце. На голову красотка накинула капюшон.
Также певица позировала в узких джинсах на высокой посадке. Черный поясок подчеркнул стройную талию.
Звезда распустила длинные волосы, вероятно, нарощенные, и посмотрела вверх, приоткрыв губы.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова в паре с олимпийским чемпионом в танцах на льду Дмитрием Соловьевым являются одними из самых ярких участников шоу «Ледниковый период».
Звезда поделилась на своей странице в Инстаграм несколькими кадрами выступления.
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".
Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".
Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".