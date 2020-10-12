34-летняя российская певица, звезда проекта "Дом-2" и телеведущая Ольга Бузова показала идеальную фигуру перед зеркалом

Звезда выступила в одном из московских заведений и призналась, что скучает по турам, передает Politeka.net. Бузова записала несколько сториз, которые касались ее исполнения.

В одном из видео немного растрепанная Ольга поблагодарила пришедших зрителей за подаренную энергетику. Певица призналась - она очень скучает по концертам и мечтает, что в будущем году все изменится к лучшему.

Кроме этого, знаменитость сняла себя в своем сценическом костюме. Бузова была в коротком топике с расклешенными рукавами. Тонкая талия и упругий животик - это то, отчего нельзя оторваться.

Также маленькие шортики обтянули упругие ягодицы артистки. Стройные ножки казались еще длиннее.

Пышная прическа с кудрявыми локонами создавали образ дикой кошки.

"Москва, я готова! А вы?", - написала Бузова.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Напомним, Ольга Бузова предстала в черной косухе, которая отсвечивала на солнце. На голову красотка накинула капюшон.

Также певица позировала в узких джинсах на высокой посадке. Черный поясок подчеркнул стройную талию.

Звезда распустила длинные волосы, вероятно, нарощенные, и посмотрела вверх, приоткрыв губы.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова в паре с олимпийским чемпионом в танцах на льду Дмитрием Соловьевым являются одними из самых ярких участников шоу «Ледниковый период».

Звезда поделилась на своей странице в Инстаграм несколькими кадрами выступления.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".