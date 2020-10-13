Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала себя настоящую

Сейчас артистка не только дает концерты и ведет шоу, но и принимает активное участие в различных проектах, передает Politeka.net. Так, с недавнего времени звезда выступает в звездном шоу «Ледниковый период».

Партнером артистки стал олимпийский чемпион танцев на льду Дмитрий Соловьев.

Последнее выступление пары собрало много просмотров на Ютуб-канале и даже попало в тренды, чему обрадовалась Ольга.

Певица записала несколько сториз, находясь на заднем сиденье авто. Звезда призналась, что после тренировок и выступлений ощущает боль в спине и ногах, поэтому она решила дать телу отдохнуть пару дней. Однако боли не прошли, а тренироваться надо, поэтому звезда снова отправилась "в бой".

Примечательно, что Бузова записывала кадры, представ без макияжа, лишь легкий блеск украсил ее губы. Кроме того. Артистка выглядела сонной и немного уставшей, но несмотря на это отправилась на лед для занятий. Некоторым поклонникам больно смотреть на кумира в таком состоянии.

Напомним, Ольга Бузова выступила в одном из московских заведений. Немного растрепанная звезда в свои сториз поблагодарила пришедших зрителей за подаренную энергетику. Певица призналась - она очень скучает по концертам и мечтает, что в будущем году все изменится к лучшему.

Она записала видео стоя у зеркала во время подготовки к выступлению.

"Москва, я готова! А вы?", - написала она.

Ранее сообщалось, что в фан-аккаунте Ольги Бузовой появились фото с артисткой – архивный кадр, сделан задолго до ее смены образов, а вот второй снимок, отснятый относительно недавно.

Таким образом можно оценить внешность звезды.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".