Відома модель Сінді Кроуфорд показала себе і розповіла про Малібу

На фото Сінді позувала в рожевій сукні з невеликим декольте. Кроуфорд лежала на гамаку, доповнив образ капелюшком. Модель відвела погляд від камери, але можна помітити яскраву посмішку у красуні. Зірка відпочивала на узбережжі моря в Малібу, як можна помітити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нескінченне літо в Малібу", - написала зірка під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Краса всередині і зовні", " звідки твоє плаття?", "Гарне фото", "нескінченна краса", "ця прекрасна Сінді Кроуфорд", "з любов'ю з Греції", "Я люблю твій хамек, Сінді, приємно, гаряче", "тільки не тут, в Лондоні взимку насолоджуйся сонцем", " фільм про чесну гру. Легенда краси", "Сінді, ти така чудова жінка"," так було вчора на горі, але не сьогодні", " красива як завжди Сінді !!!! Люблю тя".

Повідомлялося, що популярна модель 90-х Сінді Кроуфорд полонила соковитим видом поруч з Клаудією Шиффер.

Архівне фото двох неймовірно популярних зірок з'явилося в Instagram у моделі. На знімку дівчата були ще зовсім молоді. Вони стояли в обтягуючих сукнях, які обтягували їх соковиті форми.

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