Популярная модель 90-х Синди Кроуфорд показала свое "веселье" с красавчиком

Звезда опубликовала архивные снимки, где она совсем молодая, передает Politeka.net. На фото Кроуфорд позировала в компании молодого мужа Ранде Гербера.

Красотка была в маечке и джинсах, которые отлично подчеркнули ее фигуру. Декольте наряда хоть и было весьма нескромным, все же из него ничего не "выпрыгивало" и выглядело все довольно скромно.

Волосы молодой красотки развеивал ветер, из-за чего стала видна аккуратная сережка в ухе.синди с улыбкой прижалась к парню и закрыла глаза будто от наслаждения.

На другом снимке молодая улыбчивая кокетка забралась на спину супруга. Фото получилось очень живым и ярким от эмоций.

Такие кадры не забудешь, увидев однажды.

"Просто дети ❤️...", - подписала снимок Кроуфорд.

За полчаса пост собрал более 17 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети делали комплименты столь непринужденным и позитивным кадрам, а также оценили фигуру Кроуфорд.

"Всегда красивая пара", - написал один из комментаторов.

Напомним, Синди Кроуфорд поделилась другими архивными снимками, на которых она вместе с коллегой, Клаудией Шиффер, совсем еще молоды.

Они стояли в обтягивающих платьях, которые подчеркивали их сочные формы. Девушки смеялись и выглядели очень счастливыми. Стоит отметить, что у Клаудии было впечатляющее декольте в платье, она была похожа на куклу Барби.

Ранее мы писали, что Синди Кроуфорд позировала в платье выше колена, а лифчик забыла надеть. Рядом можно увидеть две девушки, которые тоже стояли без нижнего белья в платьях. Красотки не стеснялись показать свою грудь, пока позировали перед объективом камеры.

Напомним, 18-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью разделась ради пикантной фотосессии

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