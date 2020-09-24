Популярная модель 90-х Синди Кроуфорд показала свое "веселье" с красавчиком 

Звезда опубликовала архивные снимки, где она совсем молодая, передает Politeka.net. На фото Кроуфорд позировала в компании молодого мужа Ранде Гербера. 

Красотка была в маечке и джинсах, которые отлично подчеркнули ее фигуру. Декольте наряда хоть и было весьма нескромным, все же из него ничего не "выпрыгивало" и выглядело все довольно скромно. 

Волосы молодой красотки развеивал ветер, из-за чего стала видна аккуратная сережка в ухе.синди с улыбкой прижалась к парню и закрыла глаза будто от наслаждения. 

На другом снимке молодая улыбчивая кокетка забралась на спину супруга. Фото получилось очень живым и ярким от эмоций. 

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Такие кадры не забудешь, увидев однажды. 

"Просто дети ❤️...", - подписала снимок Кроуфорд. 

За полчаса пост собрал более 17 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети делали комплименты столь непринужденным и позитивным кадрам, а также оценили фигуру Кроуфорд. 

"Всегда красивая пара", - написал один из комментаторов. 

Напомним, Синди Кроуфорд поделилась другими архивными снимками, на которых она вместе с коллегой, Клаудией Шиффер, совсем еще молоды. 

Они стояли в обтягивающих платьях, которые подчеркивали их сочные формы. Девушки смеялись и выглядели очень счастливыми. Стоит отметить, что у Клаудии было впечатляющее декольте в платье, она была похожа на куклу Барби.

Ранее мы писали, что  Синди Кроуфорд позировала в платье выше колена, а лифчик забыла надеть. Рядом можно увидеть две девушки, которые тоже стояли без нижнего белья в платьях. Красотки не стеснялись показать свою грудь,  пока позировали перед объективом камеры.

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Azzedine girls. #FBF blending in, in Paris.

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Напомним, 18-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью разделась ради пикантной фотосессии

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