19-річна американська модель Кайя Гербер, дочка королеви подіуму Сінді Кроуфорд, звела з розуму кадрами спокушання

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала для британського "Vogue".

Модель постала в глибинах Греції, біля вікових валунів в розкішній чорній сукні з тканини, схожої на шкіру, з шалено красивим декольте. Кайя не одягла бюстгальтера, чим порадувала своїх фанатів, так як відкрила прекрасний вид на пружні принади. Для більшого ефекту дівчина підняла руки, щоб ніжні лінії та округлості прийняли вигідну позицію.

Родзинкою кадру стала синя помада на губах моделі.

"Майже рік тому в храмі олімпійського Зевса для @britishvogue", - підписала знімок Гербер.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:

"Це плаття? Абсолютна краса"

"Богиня"

"Визначення досконалості"

"На Марс і назад...... ❤️👍"

"Крихітко???????!!!!💋💋💋💋🙋‍♀"

"Найкраще фото"

"Така приголомшлива!!! 😍😍"

"Красиве мальовниче фото. Кайя, таке чудове гарне плаття"

"Вау, принцеса😍❤️"

Раніше ми повідомляли, дочка Кроуфорд розкріпачилася на стільки, що ризикнула сфотографуватися повністю оголеною. З одягу на Кайї були тільки лаковані високі чобітки.

Дівчина прийняла жарку позу, вип'ятивши п'яту точку і частково прикривши бюст руками. Гербер зухвало глянула в камеру, знаючи, що такими темпами скоро переплюне знамениту матір.

"Вона ледь законна", "добре виглядаєш!", "королева дня народження", "З днем народження ангел", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що дочка Кроуфорд в шкірі і мереживах спокусила пружним тілом: "обжене навіть Кендалл Дженнер".

Як повідомляла Politeka, дочка Сінді Кроуфорд побешкетувала з другом на ліжку, відчинивши сорочку: "занадто красиві для цього світу".

Також Politeka писала, що дочка Сінді Кроуфорд повністю роздяглася заради пікантної фотосесії: з одягу тільки ботфорти.