18-летняя начинающая модель Кайя Гербер, дочка известной супермодели Синди Кроуфорд, вскружила голову одновременно брутальным и женственным образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на обложке японского Vogue.

Девушка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в узких кожаных штанах и аппетитные упругие "вишенки" в полупрозрачном кружевном топе, который просто фантастически сидит на ней.

"@voguejapan сентябрьская обложка!! Спасибо всем, кто последними работал со мной перед карантином, как мог. Трудно пропустить работу, когда меня окружает так много талантливых людей", - подписала этот жаркий снимок Кайя.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, щедро одаривая "копию Кроуфорд" комплиментами. Некоторые предположили, что с таким успехом красотка скоро обгонит модель и светскую львицу Кендалл Дженнер, сестру Ким Кардашьян.

"Это самое безумное что было когда-либо"

"Я просто умер ! 💀 😍"

"О, Боже, ты вообще настоящая?l🤩🤩🤩"

"Потрясающе 🙌🏼❤️❤️❤️ ... хорошая работа !!!"

"Лучшая девушка в мире. Поздравляем, дорогая @kaiagerber, с этим удивительным модным Vogue. Я люблю, люблю это, малышка Кайя. ❤️"

"Так мило и женственно выглядишь❣️"

"Как будто ты точная копия своей мамы. Возможно, однажды даже обгонит Кендалл Дженнер ... Хаха"

Ранее мы сообщали, загорелая Кайя устроила фотосессию со щенками. От этого фото переполняют эмоции, красотка явно знает, как привлечь к себе внимание.

Напомним, что Кайя Гербер посветила аппетитными прелестями под водой: «Совсем как русалка».

Как писала Politeka, Кайя Гербер задрала топ и показала, что унаследовала от мамы: "Афродита".

Также Politeka писала, что Синди Кроуфорд в браке с Ричардом Гиром поразила интимным фото с новым возлюбленным: "Наше первое...".