19-річна починаюча співачка й модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, показала надчутливе фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорній маєчці і білому комбінезоні, приспущеному на плечі.

Соня тримала за поводи коня, злегка торкаючись його голови. Злегка розпатлана юна красуня блиснула пікантними лініями пружного бюста, повернувшись до камери вигідною стороною. Приглушене освітлення та світлі тони надали цьому кадру якусь атмосферність.

"Прихований зв'язок ... 💫", - підписала фото співачка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Приголомшлива!!"

"I love you 😘💕♥️"

"Підключи і мене, будь ласка! 😘💚🔥🌹"

"💖 Класні ❤ ❤ ️"

Раніше ми повідомляли, Євдокименко в зухвалому міні показала, як підкорює вулиці Нью-Йорка, де вона зараз навчається і живе. У білій сорочці і кремовому пальто дівчина позувала на пішохідному переході. Її нітрохи не бентежила відсутність штанів або спідниці. Красуня знає, що її стрункі ніжки здатні звести з розуму будь-кого.

"Красуня як завжди👏 👍 💕 😍"," супер красиво !!! 👏 ", "Сонечка красуня!💗 ", "Стильно👏", " дуже класна і симпатична панянка!", "Неможливо красива", "яка атмосфера😍", " ви дуже красива. Приголомшливо", - відреагували користувачі в коментарях.

Також ми писали, що на іншому яскравому знімку Соня продемонструвала модельні форми в блакитній міні-спідниці і сірому светрі. Молоденька кокетка поставила руки на пояс і обдарувала глядачів милою посмішкою.

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