Внучка Ротару Соня Евдокименко похвасталась стильным образом, который выбрала для прогулки по Нью-Йорку

Как сообщает Politeka.net, сейчас внучке Софии Ротару Соне Евдокименко всего 19 лет, тем не менее, девушка зря времени не теряла и за столь юный возраст смогла многого добиться сама: стала лицом модного бренда, приняла участие в фотосессиях для модных коллекций и покорила подиумы.

Сейчас она учится в Школе дизайна Парсонс, а также строит карьеру модели и ведет свой блог в Instagram. Несколько часов назад она показала там фото с прогулки.

В частности, девушка отправилась в Сохо – модный район Нью-Йорка, куда жители близлежащих городов приезжают за покупками. Здесь много дизайнерских бутиков, элитных сетевых магазинов и картинных галерей.

К слову, людей на кадрах почти не видно - горожане все же стараются оставаться дома.

Внучка легенды выбрала для появления на публике приталенное короткое пальто песочного оттенка. Под него она надела платье-рубашку белого цвета. Короткая длина обновок акцентировала внимание на гордости Сони - ее длинных ногах. Осенний образ она дополнила стильными аксессуарами: золотыми тонкими колечками и кожаной сумкой-бананкой. Естественный макияж и распущенные волосы дополнили элегантный лук девушки.

Многие пользователи сети не забыли восхищаться ее красотой и оставили девушке тонну комплиментов. Мама девушки также оценила фото Сони оставив ей сердечко.

"Красавица как всегда👏👍💕😍", "Супер красиво !!! 👏", "Сонечка красавица!💗", "Стильно👏", "Очень классная и симпатичная барышня!", "Невозможно красивая", "Какая атмосфера 😍", "Вы очень красивая. Потрясающе".

Напомним, дерзкая внучка Ротару показала мастер-класс на ринге, бабушка может быть спокойна.

Как сообщала Politeka, вечно молодая София Ротару засветила всю свою семью на празднике.

Также Politeka писала, что сияющая внучка Софии Ротару поделилась радостным известием.