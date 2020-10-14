Відома українська співачка Джамала порадувала ідилією у своїй великій і дружній родині, в якій зовсім недавно з'явилося поповнення

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію фото, на яких постала разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим і двома маленькими синами. Вона присвятила зворушливий пост Дню захисника України і привітала своїх шанувальників.

"В часи, коли майже нічого не зрозуміло в цьому світі. Революції, війни, пандемія. Як вижити в такому хаосі? Як зберегти себе та свою сім‘ю? Любити. Поважати. Дотримуватись правил та кордонів. Пробачати. Та захищати свою родину, свій дім, свою країну! З Днем захисника України! Зі святом вас, хлопці та дівчата, чоловіки та жінки! Здоров‘я, миру, розуміння!! Любити і захищати!", - написала Джамала.

Щаслива сім'я зображена в дитячій кімнаті, оформленої в світлі кольори. На одному зі знімків Джамала тримає молодшого сина Селім-Гірая в коричневому костюмчику, сидячи на краю ліжка. Примітно, що обличчя хлопчика батьки досі не показують. На самій виконавиці можна помітити костюм з блузки і мішкуватих штанів оливкового кольору. У цей час чоловік зірки тримає на руках старшенького, Еміра, який заворожено дивиться на маму з братом.

На іншому фото вся сім'я обіймається з радісними посмішками. Старший син пари ніжно притиснувся до малюка, повиснувши на шиї у тата. На останніх кадрах Емір забрався своєму батькові на шию.

Користувачі соціальної мережі висловилися про фотосесію в коментарях:

"Дуже красиве фото і прекрасні слова❤️"; "Яка щаслива сім'я! Які радісні обличчя! Які гарні фото! Нехай вас Бог береже!"; "Ми відправляємо вам наші найкращі побажання зі Стамбула, Туреччина".

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