Знаменитая певица Джамала растрогала сеть трогательными семейными кадрами

Как сообщает Politeka.net, Джамала совсем недавно родила второго ребенка - певица стала мамой еще одного очаровательного сыночка. Сейчас артистка уже вернулась к работе и изо всех сил старается успевать уделять время при этом и семье и особенно малышам.

На своей странице в Instagram звездная мама опубликовала трогательные кадры в кругу семьи. На фото можно увидеть старшего сына певицы, двухлетнего Эмира-Рахмана, младшего Селима-Гирая и ее мужа Сеит-Бекира.

На фото Джамала запечатлена в домашнем костюме с широкими рукавами и с красиво уложенными кудрями волосами. Она нежно держит на руках младшего сына, а старший сидит рядом и целует братика в лоб. На других снимках можно увидеть всю семью певицы вместе: муж Джамалы Бекир страхует старшего сына, двухлетнего Эмира-Рахмана, пока маленький проказник лезет вверх по шведской стенке. А сама исполнительница держит новорожденного малыша, с улыбкой наблюдая за старшим сыном - материнство ей действительно к лицу.

В подписи к трогательным снимкам Джамала написала, что быть мамой - это самая трудная профессия в мире, но при этом та, которая приносит в жизнь больше всего счастья.

"Быть мамой — самая сложная работа в мире! Ты как вечный двигатель — не выключаешься никогда", - написала певица и рассказала, что часто вспоминает о своих малышах на концертах или во время интервью.

Пользователи сети засыпали семейство умиленными и душевными комментариями.

"Вы очень красивая мама люблю вас и желаю вам детишек как на небе звездочек", "Божжеее, какие вы милые, просто невероятно😭 счастья вам, огромного и безграничного!! Как быстро они выросли♥️", "Такие милые! 😍 Любви Вам большой!👍😍", "Чудесные фото и чудесная семья 🤍✨", "Красотень ) ты самая замечательная мама 😉😘".

Напомним, роскошная Джамала в купальнике засветила всю свою семью: «Сестричка красавица нереальная».

Как сообщала Politeka, Джамала надела пышный наряд и сделала неожиданное признание.

Также Politeka писала, что Джамалу, затмившую Кароль и Полякову, заставили оправдываться за сверх откровенное декольте.