36-летняя украинская певица Джамала показала свою сестру

Как передает Politeka.net, на своей странице в Instagram знаменитость разместила совместные снимки со своей родной сестрой Эвелиной, которая сегодня отмечает день рождения.

Джамала трогательно поздравила родственницу, поблагодарив родителей за нее. «Спасибо родителям, что у меня есть сестра! Величайший дар !!! Самая лучшая!», - написала артистка.

На снимках заметно, что сестры внешне очень похожи. На это обратили внимание также поклонники певицы, которые присоединились к поздравлениям.

«Поздравляю прекрасную @evelinayucel 🎉🎉🎉 пусть мечты сбываются! Счастья, здоровья, творческого вдохновения и радости в каждом дне🦋✨💗», «Джамалочка счастья, здоровья, радости вам и вашей сестрёнке красивой💟🥀🙏💝🌈», «Как две капли воды», «Сестра точно похожа навас😘😘😘😘», - пишут в комментариях фолловеры.

Отметим, что сестра Джамалы Эвелина вышла замуж за гражданина Турции и переехала жить на родину мужа.

Ранее мы сообщали, Джамала устроила трогательную фотосессию: ее младшему сыну Селиму исполнилось 2 месяца. Девушка отметила, что очень важно отмечать каждый месяц ребенка и видеть то, как он меняется. На кадрах она предстала также с мужем и старшим сыном.

"Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорождённого - «нам два месяца, нам шесть месяцев и т.д.». А теперь понимаю! Ведь так отчетливо, такие поразительные перемены, как в первые дни, первые недели и первые месяцы, ты больше и не заметишь. На глазах у тебя вырастает человек...", - говорится в подписи.

Напомним, роскошная Джамала в купальнике засветила всю свою семью: «Сестричка красавица нереальная».

Как сообщала Politeka, Джамала надела пышный наряд и сделала неожиданное признание.

Также Politeka писала, что Джамалу, затмившую Кароль и Полякову, заставили оправдываться за сверх откровенное декольте.