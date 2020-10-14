Известная украинская певица Джамала порадовала идиллией в своей большой и дружной семье, в которой совсем недавно появилось пополнение

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию фото, на которых предстала вместе с мужем Бекиром Сулеймановым и двумя маленькими сыновьями. Она посвятила трогательный пост Дню защитника Украины и поздравила своих поклонников.

"Во времена, когда почти ничего не понятно в этом мире. Революции, войны, пандемия. Как выжить в таком хаосе? Как сохранить себя и свою семью? Любить. Уважать. Соблюдать правила и границ. Прощать. И защищать свою семью, свой дом, свою страну! С Днем защитника Украины! С праздником вас, ребята, мужчины и женщины! Здоровья, мира, понимания!! Любить и защищать!", - написала Джамала.

Счастливая семья запечатлена в детской комнате, оформленной в светлые цвета. На одном из снимков Джамала держит младшего сына Селим-Гирая в коричневом костюмчике, сидя на краю кровати. Примечательно, что лицо мальчика родители до сих пор не показывают. На самой исполнительнице можно заметить костюм из блузки и мешковатых штанов оливкового цвета. В это время супруг звезды держит на руках старшенького, Эмира, который завороженно смотрит на маму с братом.

На другом фото вся семья обнимается с радостными улыбками. Старший сын пары нежно прижался к малышу, повиснув на шее у папы. На последних кадрах Эмир забрался своему отцу на шею.

Пользователи социальной сети высказались о фотосессии в комментариях:

"Очень красивое фото и прекрасные слова❤️"; "Какая счастливая семья! Какие радостные лица! Какие красивые фото! Пусть вас Бог бережет!"; "Мы отправляем вам наши наилучшие пожелания из Стамбула, Турция".

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