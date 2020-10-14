62-річна американська актриса і модель Шерон Стоун порадувала шанувальників свіжим фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом зі своїм улюбленцем, французьким бульдогом на прізвисько Бандит.

У кадрі Шерон притискає до себе пса та сидить разом з ним перед екраном ноутбука. Актриса посміхається і, здається, щось хоче показати рукою зацікавленому песику.

Судячи з підпису, актриса дивиться випуск програми "The Drew Barrymore Show", де вони разом з Бандитом стали гостями.

Стоун, яка постаріла, але не втратила шарму, не соромиться демонструвати себе справжню, без фотошопу й тонни косметики. Це фото не стало винятком. Шерон не бентежать зморшки - цим актриса й полонить ще більше своїх фанатів, які поспішають залишити свої відгуки в коментарях.

"😍 😘 👍 👏 🔥Вау, ти вже стара, але все ж ти красива"

"Ти виглядаєш щасливою і красивою 🌹"

"Шерон ... це така чарівна картинка !!! Мені подобається, як ви ділитеся частинкою свого повсякденного життя"

"Шерон, це дійсно прекрасна фотографія.😊"

"Ваша собака наймиліша"

"Ти одна з моїх найбільших кумирів 😍 твої акторські здібності просто чудові! І посмішка твоя небесна"

"Ти очманіла!!! Така природна!!! Я вражений, побачивши, наскільки просто ви з'являєтеся в кадрі"

"Ви надзвичайні на цій фотографії, ваше обличчя і ідеальна зовнішність, створена Леонардо да Вінчі"

Раніше ми повідомляли, Стоун засвітила ніжки в купальнику. Актриса сиділа на дивані, накинувши легку сорочку і "приставала" до чоловіка, що знаходився поруч. При цьому у неї в руках була іграшкова м'яка мавпочка. Зірка засліпила своєю посмішкою.

Нагадавши, 62-річну Шерон Стоун в перуці і хутрі сплутали з Мадонною, образ вражає

Також Politeka повідомляла, що 62-річна Шерон Стоун взялася за старе, широко розставивши ноги в екстра-міні