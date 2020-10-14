62-річна американська актриса і модель Шерон Стоун порадувала шанувальників свіжим фото
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом зі своїм улюбленцем, французьким бульдогом на прізвисько Бандит.
У кадрі Шерон притискає до себе пса та сидить разом з ним перед екраном ноутбука. Актриса посміхається і, здається, щось хоче показати рукою зацікавленому песику.
Судячи з підпису, актриса дивиться випуск програми "The Drew Barrymore Show", де вони разом з Бандитом стали гостями.
Стоун, яка постаріла, але не втратила шарму, не соромиться демонструвати себе справжню, без фотошопу й тонни косметики. Це фото не стало винятком. Шерон не бентежать зморшки - цим актриса й полонить ще більше своїх фанатів, які поспішають залишити свої відгуки в коментарях.
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"😍 😘 👍 👏 🔥Вау, ти вже стара, але все ж ти красива"
"Ти виглядаєш щасливою і красивою 🌹"
"Шерон ... це така чарівна картинка !!! Мені подобається, як ви ділитеся частинкою свого повсякденного життя"
"Шерон, це дійсно прекрасна фотографія.😊"
"Ваша собака наймиліша"
"Ти одна з моїх найбільших кумирів 😍 твої акторські здібності просто чудові! І посмішка твоя небесна"
"Ти очманіла!!! Така природна!!! Я вражений, побачивши, наскільки просто ви з'являєтеся в кадрі"
"Ви надзвичайні на цій фотографії, ваше обличчя і ідеальна зовнішність, створена Леонардо да Вінчі"
Раніше ми повідомляли, Стоун засвітила ніжки в купальнику. Актриса сиділа на дивані, накинувши легку сорочку і "приставала" до чоловіка, що знаходився поруч. При цьому у неї в руках була іграшкова м'яка мавпочка. Зірка засліпила своєю посмішкою.
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Також Politeka повідомляла, що 62-річна Шерон Стоун взялася за старе, широко розставивши ноги в екстра-міні