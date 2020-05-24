Известная американская актриса Шэрон Стоун осчастливила фанатов, показав себя настоящей

Как передает Politeka.net, легенда Голливуда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позирует в откровенном образе.

62-летняя Шэрон с ногами забралась на диванчик во дворе своего дома. Звезда предстала в одном лишь купальнике, без тени смущения показав свое тело - даже и не пытаясь сдвинуть "шторки" бикини. Стоит отметить, красотка все еще является обладательницей стройной фигуры и сможет дать фору многим молодым.

Шэрон собрала поседевшие волосы в пучок и надела солнцезащитные очки. На ее лице играла легкая улыбка. Массивное золотистое ожерелье и браслет дополнили ее лук.

Примечательно, что рядом со Стоун на диваничке приютился ее домашний питомец - белый французский бульдог с темными пятнышками на морде.

"Счастливого Дня Поминовения. Спасибо за вашу службу. Оставайтесь в безопасности. Шэрон и Бандит. #Family #nofilter #StaySafe #BanditStone", - подписала фото Шэрон.

Фанаты пришли в неописуемый восторг, засыпав кумира комплиментами.

"спасибо за то, что показала себя настоящей! ты все еще такая красивая!"

"Красота навсегда"

"Вы напомнили мне, что старение может быть прекрасным"

"Идеальная ❤️"

"До сих пор кумир🌹"

"Она причина, почему я люблю женщин постарше"

"Ты такая красивая Шэрон Стоун 😍"

"Все еще горяча"

"Как хорошее вино!"

"Вдохновляет!"

Ранее мы сообщали, Шэрон понастальгировала в Инстаграм, выставив архивное фото с обложки журнала Vogue. Она предстала в брючном костюме и туфлях в мужском стиле. Ее белые волосы были зачесаны назад. Именно с такой прической Стоун ходила некоторое время в прошлом.

В комментариях ей оставили множество приятных слов: «Любимая сказочная», «Черное и белое навсегда», «Люблю эту атмосферу», «Ты ангел, спустившийся с небес», «Вы удивительны, однажды я буду похожа на вас», «Вау, очень круто!».

Напомним, что 62-летняя Шэрон Стоун показала, как выглядит на самом деле: «Сильно постарела».

Также Politeka писала, что время не пощадило Шэрон Стоун, вот какой стала звезда "Основного инстинкта": "Плакала, видя свое лицо".