Известная американская актриса Шэрон Стоун осчастливила фанатов свежей фотосессией
Как передает Politeka.net, голливудская красотка появилась на обложке Тelegraph и снялась в пикантной фотосессии для журнала.
Как известно, в 2001 года Стоун перенесла внутримозговое кровоизлияние, после чего ее здоровье пошатнулось, а от роскошной внешности не осталось и следа. Актриса постарела намного быстрее, чем ее звездные коллеги. Несмотря на это, Стоун держится молодцом и продолжает появляться на обложках журналов.
Конечно, фото с красоткой хорошенько отретушировали перед публикацией, но поклонники отдали должное звезде, которая не побоялась принять участие в столь откровенной съемке. На одном из фото актриса позировала в экстремально коротких шортах и свитере. Женщина сидела возле бассейна, широко расставив ноги. Многим поклонникам поза напомнила коронную позу Стоун.
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За несколько часов новый пост собрал более 60 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Поза из «Основного инстинкта», «Шэрон чертова богиня», «Такая красивая и такая горячая», «Все еще отличная пара ног», «На этот раз ты не показываешь своего бобра», «Ты рок-звезда», «Сказочный снимок», «Как всегда королева», - пишут люди.
Для этой же съемки Шэрон позировала в ботфортах и пикантной синей блузке с глубоким декольте.
Напомним, что Шэрон Стоун взорвала сеть новым образом, помолодела на 20 лет: «Греческая Богиня».
Как сообщала Politeka, Шэрон Стоун переплюнула себя 19-летнюю, Пугачева может позавидовать: "Выступили скулы".
Также Politeka писала, что Шэрон Стоун у бассейна преподала урок Алле Пугачевой: "Две чертовки".