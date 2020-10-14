49-річна російська співачка Крістіна Орбакайте приголомшила новими кадрами, показавши себе в несподіваному амплуа

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала ненафарбованою і трохи розпатланою, з двома мітлами в руках (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На Христині був бордовий спортивний костюм і сіре пальто. Усміхнена зірка хвацько схопилася за мітли, напевно, уявляючи ніби вона вихованка Хогвартса або просто російська Баба Яга, і з криком: "Добрий день, друзі, я полетіла! Зустрічайте! Юхууу!", - поскакала вперед по вулиці.

Мабуть, артистка, яка живе в США, вже почала підготовку до Хеллоуїну.

Користувачі не змогли пройти повз такого шедевра, щоб не прокоментувати. Варто відзначити, багато хто став повчати Орбакайте, що вона, мовляв, неправильно тримала мітли.

"Відразу видно, недосвідчена Яга!"

"Христина, головне повертайтеся 👍 😊 🌹 "

"Ні фіга не відьма!🤣 🤣 🤣 Мітлу розгорнути потрібно ☝ 🤣 🤣 🤣 не відьомська натура, що поробиш, але, красуня, не відняти ❤ ️"

"Тільки мітлу неправильно тримаєш"

"Яка була гарненька і сонячна, така і залишилася, вся в матусю.❤️"

"Так не заведеться😂"

"Вдалого польоту! 😂😍❤️"

"А я думала нову роботу знайшли поки криза)) 😁 😁 😁 "

"Задом наперед якось вийшло"

"Так Христина, виявляється, баба Яга)"

Раніше ми повідомляли, екс-чоловік Орбакайте Володимир Пресняков розповів всю правду про важке розставання з Христиною.

"Було все. Ось у цьому розриві... він повинен був відбутися, тому що два лідери не можуть уживатися. Але на 100% винен я, тому що я не дотримувався божественних істин, яким чоловік, на жаль, вчиться до років сорока. Коли розуміє, що любов це робота", - поділився співак.

Нагадаємо, що Орбакайте з величезним животом запідозрили в новій вагітності

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