Українська співачка Соня Кей, яка є племінницею Софії Ротару, похвалилася витівкою в ліжку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"На сьомому небі", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кей буквально «плюхається» в ліжко після важкого робочого дня.

"Красуня», «дуже класно», «вогонь взагалі», «ось мені б зараз так», «ти навіть це робиш красиво», «дуже мило вийшло», "Соня, не знаю, що ти сьогодні робила – але відпочинок ти заслужила", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що співачка Соня Кей, яка є племінницею виконавиці Софії Ротару, блиснула фігуркою в тісному топі

Соня стояла в кімнаті. На ній були надіті чорні джинси й тісний чорний топ на широких бретелях. Красуня підняла руки вгору і доторкнулася до волосся.

"Жінка повинна одягатися так, щоб її було приємно роздягати». Коко Шанель", - залишила Соня підпис під фото.

За 40 хвилин її пост зібрав майже тисячу лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що Соня Кей приміряла стильний купальник і вразила зізнанням: "обожнюю...".

Як повідомляла Politeka, Соня Кей похвалилася фігуркою в зухвалому міні:»як смачно".

Також Politeka писала, що Соня Кей у спокусливій позі показала свої вигини:"чоловік – Найкращий фотограф".