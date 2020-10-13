Українська співачка Соня Кей, яка є племінницею Софії Ротару, похвалилася витівкою в ліжку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"На сьомому небі", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кей буквально «плюхається» в ліжко після важкого робочого дня.
"Красуня», «дуже класно», «вогонь взагалі», «ось мені б зараз так», «ти навіть це робиш красиво», «дуже мило вийшло», "Соня, не знаю, що ти сьогодні робила – але відпочинок ти заслужила", - пишуть її шанувальники.
До цього ми писали, що співачка Соня Кей, яка є племінницею виконавиці Софії Ротару, блиснула фігуркою в тісному топі
Соня стояла в кімнаті. На ній були надіті чорні джинси й тісний чорний топ на широких бретелях. Красуня підняла руки вгору і доторкнулася до волосся.
"Жінка повинна одягатися так, щоб її було приємно роздягати». Коко Шанель", - залишила Соня підпис під фото.
За 40 хвилин її пост зібрав майже тисячу лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
Нагадаємо, що Соня Кей приміряла стильний купальник і вразила зізнанням: "обожнюю...".
Як повідомляла Politeka, Соня Кей похвалилася фігуркою в зухвалому міні:»як смачно".
Також Politeka писала, що Соня Кей у спокусливій позі показала свої вигини:"чоловік – Найкращий фотограф".