Племянница украинской певицы Софии Ротару Соня Кей последовала примеру многих звездных коллег и отправилась на море

Лето, даже если везде карантин, – это пора отдыха и моря, поэтому многие украинцы все же рискнули и отправились на теплые побережья: кто в пределах страны, а кто – и за границу. Не стали исключением и звезды шоу-бизнеса, которым не чужды простые радости и желания, передает Politeka.net.

Так, и украинская певица Соня Кей, которая является родной племянницей легендарной артистки Софии Ротару, отправилась набраться энергии на морское побережье.

На своей странице в социальной сети Инстаграм красотка опубликовала три фотографии, сделанные на закате у кромки воды.

На снимках девушка позирует в черном купальные, повернувшись лицом к уходящему за горизонт солнцу, затем – повернувшись к камере телом и смотря в сторону моря.

Стоит отметить, что девушке есть чем похвастаться перед многочисленными поклонниками: точеная фигурка, красивые черты лица, стильный купальник.

«Обожаю смотреть на закат, особенно когда в этот момент ты находишься на море! Он такой особенный, романтический и вдохновляющий! 🥰», – подписала свою публикацию артистка.

««Отличного отдыха 👍красота то какая: и закат, и эта девушка 😍...», «Принцесса!», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Соня Кей повеселила поклонников смешным видео в TikTok, где она с помощью фильтров несколько раз поменяла свое лицо. На кадрах она предстала с большим ртом, хвостиками, толстыми бровями и тому подобное.

Напомним, роскошная племянница Ротару покрасовалась на улице в наряде без штанов, горячие кадры.

А еще Politeka писала, племянница Ротару пошалила с молодым мужем в бассейне, личные кадры.

Также Politeka сообщала, что Соня Кей похвасталась выходкой в постели прямо на камеру.