Племянница украинской певицы Софии Ротару Соня Кей сверкнула стройной фигурой в мини

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала свежее фото с отдыха. Красотка стояла возле фонтана. На ней было надето короткое платье и белые кроссовки. Погода была очень солнечной, в результате чего и сам образ звезды получился очень светлым. Судя по фото, сейчас Соня находится в Херсоне.

«Осень - это кофе с корицей, кленовые листья, разноцветные, как часть детского рисунка, тёплые и нежные булочки с ванилью», - подписала фото звезда.

За час ее фото оценили более 600 человек. В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Супер», «Огонь», «Как ты все вкусно расписала», «Очень одинокий фонтан, хорошо Софийка его навещает», «Красота!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Соня Кей – дочка сестры Софии Ротару Лидии. Девушку назвали в честь звездной тети. Она, как и многие из ее семьи, решила строить карьеру певицы. С 2012 года девушка занимается пением, но широкой популярности у ее творчества пока еще нет.

Ранее мы писали, что Соня Кей сверкнула стройной фигуркой в черном купальнике. Артистка последовала примеру многих звезд и отправилась на море осенью, когда сезон почти закончился.

Напомним, что Соня Кей впечатлила перевоплощением в роковую соблазнительницу: «Волшебная».

Как сообщала Politeka, Соня Кей в соблазнительной позе показала свои изгибы: "Муж – лучший фотограф".

Также Politeka писала, что Соня Кей показала топ горячих образов: в одних трусах, латексе и ботфордах.