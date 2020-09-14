Украинская певица Соня Кей, которая является племянницей исполнительницы Софии Ротару, сверкнула фигуркой в тесном топе

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала в Инстаграм. Соня стояла в комнате. На ней были надеты черные джинсы и тесный черный топ на широких бретелях. Красотка подняла руки вверх и дотронулась до волос.

«Женщина должна одеваться так, чтобы ее было приятно раздевать». Коко Шанель», - оставила Соня подпись под фото.

За 40 минут ее пост собрал почти тысячу лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ну просто шик блеск красота», «Красавица», «Дьяволица», «Сонечка такую шикарную девушку как ты приятно даже одевать», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Кей любит порадовать поклонников чем-то горяченьким. Она довольно часто одевает яркую вызывающую одежду, в которой выглядит очень соблазнительно. Недавно Кей поделилась фото, на котором позировала в черных лосинах и красивой блузке. Наряд максимально подчеркивает ее фигуру.

Кроме этого, недавно артистка поделилась снимком, на котором позировала в черном корсете и ботфортах. Образ красотка дополнила гулькой на голове и длинными сережками.

«Кажется, как будто вчера», - подписала архивный снимок Соня.

Напомним, что Соня Кей примерила стильный купальник и поразила признанием: "Обожаю...".

Как сообщала Politeka, Соня Кей похвасталась фигуркой в дерзком мини: «Как вкусно».

Также Politeka писала, что Соня Кей в соблазнительной позе показала свои изгибы: "Муж – лучший фотограф".