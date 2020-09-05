Племянница Софии Ротару и молодая исполнительница Соня Кей удивила откровенным нарядом во время прогулки

Как сообщает Politeka.net, девушка опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото, сделанное в Херсоне. Украинская певица вышла погулять на свежем воздухе, выбрав одежду темных тонов: кросовки, джинсы и топ с длинными рукавами, который обнажил плоский живот хозяйки и тесно обтянул ее бюст.

Ярким пятном образа стала разноцветная сумочка и синяя маска - Соня зажала их в одной руке, а другую завела за голову в раскованной позе. Кроме того, знаменитость выложила такой же снимок, но в черно-белой гамме.

"Друзья, какая лучше? Цветная или Чб? 🤔", - поинтересовалась Соня.

Пользователи социальной сети в комментариях оценили внешний вид девушки и оставили ей приятные комплименты:

"Огонь🔥🔥🔥👍👍👍😎😎😎😍😍😍"; "Цветное очень красиво а ч/б стильно"; "Муж - лучший фотограф👍💥"; "Цветное! Очень яркое фото! Красотка!!! 😍😍😍"; "Принцесссаа 😍😍😍".

Ранее Соня Кей выложила три фотографии, сделанные на закате у кромки воды. Девушка предстала в черном купальнике на фоне красивого заката над морем и продемонстрировала свое тело, а ей определенно есть, чем гордиться: точеная фигурка, красивые черты лица и упругие формы.

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