Відомий український репер і продюсер, Потап, постав в яскравому образі

Артист часто постає перед шанувальниками в найяскравіших і цікавих образах, передає Politeka.net. Цього разу репер позував у футболці з яскравим вогняним принтом, здавалося, ніби вогонь охопив його тіло. Крім того, не можна не помітити накачані біцепси співака.

Також артист одягнув панаму і шорти камуфляжного забарвлення, а його очі прикрили темні окуляри.

Потап присів біля горщиків з квітами різного яскравого кольору.

Подібний образ, зазвичай не притаманний осіннім дням, проте погода зараз дуже тепла, тому можна дозволити собі літній одяг.

"#fall2020 погнали", - написав Потап.

За шість годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Гарна футболка🔥 👍", "ви весь такий осінньо-вогненний🔥 🔥 👍 👍 👍", " футболка агонь🔥 🔥", "🔥 майка", "красунчик", "Футболка клас", "який чоловік❤️❤️❤️😍😍😍", "вже вдома...???))) 😂 😂 😂 ", "Льош, ти у хризантем замаскувався під чорнобривця🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Потап з'явився в компанії Олексія Дурнєва.

Відповідне фото артист опублікував у своєму Instagram. Кадр вийшов кумедним, проте ситуація була трохи небезпечна, адже Потап тримав в руках довгий ніж і направив його в бік Дурнєва. Останній тримав у руці хот-дог.

Раніше повідомлялося, що Потап позував у білій футболці з малюнком, дивлячись в камеру і роблячи селфі на тлі споруди в східному стилі. На другому знімку артист демонструє накачаний біцепс.

"До пробіжки і після", - підписав кадри Олексій.

Користувачі мережі захоплювалися спортивною підготовкою Потапа.

Нагадавши, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав.

А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Каменських розстебнула сукню, посвітивши "вишеньками" в чорній білизні.