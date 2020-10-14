Відомий український репер і продюсер, Потап, постав в яскравому образі
Артист часто постає перед шанувальниками в найяскравіших і цікавих образах, передає Politeka.net. Цього разу репер позував у футболці з яскравим вогняним принтом, здавалося, ніби вогонь охопив його тіло. Крім того, не можна не помітити накачані біцепси співака.
Також артист одягнув панаму і шорти камуфляжного забарвлення, а його очі прикрили темні окуляри.
Потап присів біля горщиків з квітами різного яскравого кольору.
Подібний образ, зазвичай не притаманний осіннім дням, проте погода зараз дуже тепла, тому можна дозволити собі літній одяг.
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"#fall2020 погнали", - написав Потап.
За шість годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"Гарна футболка🔥 👍", "ви весь такий осінньо-вогненний🔥 🔥 👍 👍 👍", " футболка агонь🔥 🔥", "🔥 майка", "красунчик", "Футболка клас", "який чоловік❤️❤️❤️😍😍😍", "вже вдома...???))) 😂 😂 😂 ", "Льош, ти у хризантем замаскувався під чорнобривця🔥", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Потап з'явився в компанії Олексія Дурнєва.
Відповідне фото артист опублікував у своєму Instagram. Кадр вийшов кумедним, проте ситуація була трохи небезпечна, адже Потап тримав в руках довгий ніж і направив його в бік Дурнєва. Останній тримав у руці хот-дог.
Раніше повідомлялося, що Потап позував у білій футболці з малюнком, дивлячись в камеру і роблячи селфі на тлі споруди в східному стилі. На другому знімку артист демонструє накачаний біцепс.
"До пробіжки і після", - підписав кадри Олексій.
Користувачі мережі захоплювалися спортивною підготовкою Потапа.
Нагадавши, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав.
А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку.
Також Politeka повідомляла, що безсоромна Каменських розстебнула сукню, посвітивши "вишеньками" в чорній білизні.