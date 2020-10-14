Известный украинский рэпер и продюсер, Потап, предстал в ярком образе

Артист часто предстает перед поклонниками в самых ярких и интересных образах, передает Politeka.net. В этот раз рэпер позировал в футболке с ярким огненным принтом, казалось, будто огонь охватил его тело. Кроме того, нельзя не заметить накаченные бицепсы певца.

Также артист надел панаму и шорты камуфляжной расцветки, а его глаза прикрыли темные очки.

Потап присел возле горшков с цветами разной яркой расцветки.

Подобный образ, обычно не присущ осенним денькам, однако погода сейчас очень теплая, поэтому можно позволить себе летнюю одежду.

"#fall2020 погнали", - написал Потап.

За шесть часов пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Зачётная футболка 🔥👍", "Вы весь такой осенне-огненый 🔥🔥👍👍👍", "Футболка агонь🔥🔥", "🔥 Майка", "Красавчик", "Футболка класс", "Какой мужчина❤️❤️❤️😍😍😍", "Уже дома...???)))😂😂😂", "Леш, ты у хризантем замаскировался под чернобривца🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Потап появился в компании Алексея Дурнева.

Соответствующее фото артист опубликовал в своем Инстаграм. Кадр получился забавным, однако ситуация была немного опасная, ведь Потап держал в руках длинный нож и направил его в сторону Дурнева. Последний держал в руке хот-дог.

Ранее сообщалось, что Потап позировал в белой футболке с рисунком, смотря в камеру и делая селфи на фоне сооружения в восточном стиле. На втором снимке артист демонстрирует накачанный бицепс.

«До пробежки и после», – подписал кадры Алексей.

Пользователи сети восторгались спортивной подготовкой Потапа.

Напомним, Потап и Каменских зажгли на знойной вечеринке с Осадчей, Горбунов поддержал.

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