Известный украинский рэпер и продюсер Потап удивил физической подготовкой

Артист поделился в своем Инстаграм свежими фотографиями, сообщает Politeka.net.

Так, на одном из фото знаменитость стоит на фоне спортивной площадки и демонстрирует свой внушительный бицепс. Футболка у Потапа мокрая, из чего можно сделать вывод, что он только что закончил заниматься спортом.

На втором фото - рентгеновский снимок головы шоумена. Что этим хотел сказать Потап – непонятно.

"На Треньке ,У Зубного, С Малым)))", – подписал снимки шоумен.

Фанаты оценили новый образ Алексеея, искупав его в заслуженных комплиментах.

"Ха Леша,скажи свой рост? ❤️❤️💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Потап мощь💪💪Гуф вам в помощь 👍👏✌️", – написали они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 7 Окт 2020 в 4:51 PDT

Ранее мы писали, что украинский шоумен Юрий Горбунов вытащил на свет необычное фото с рэпером Потапом. Телезвезда опубликовал архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал с Алексеем Потапенко (настоящее имя исполнителя, - ред.) во время съемок уже канувшего в лету одного из шоу.

В подтянутом и худом парне с трудом удается узнать сегодняшнего рэпера, ведь сейчас он выглядет совсем по-другому: радикальные перемены во внешности на лицо.

"Колись на плюсах був проект «Танцюю для тебе»!! Це артисти відомого балету!!🧛‍♀️😇Бальники, я б навіть сказав!!#потап #танці #молодість", - подписал фото Горбунов.

"Мы были похудее", - тут же прокомментировал Потапенко.

Известный украинский рэпер и продюсер Потап неожиданно преобразился в свою фаворитку Мишель Андраде и удивил откровенными образами. Артист поделился шутливым видео в своем Инстаграм.

Так, Потап решил приделать свое лицо к телу Андраде при помощи специального приложения, тем самым «заменив» певицу в ее новом клипе. На кадрах можно увидеть, как Потап разъезжает на машине и мотоцикле, прыгает в воду и задирает вверх одну ногу в соблазнительных топиках и гламурных образах. Рэпер явно наслаждается происходящим.

Напомним, Каменских сразила домашним снимком с Потапом, Дорофеева в восторге.

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа без лифчика увлеклась опасным экстримом: "Мишель, ты издеваешься".

Также Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде засветила круглый животик и сообщила о сюрпризе.