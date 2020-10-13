Актриса німецько-турецького походження Мер'єм Узерлі, яка зіграла Хюррем Султан в серіалі "Величне століття", показала фігуру в прозорому корсеті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, актриса позує в чорному вбранні й напівпрозорому боді, ефектно підкресливши фігуру кольте і сережками. При цьому Узерлі грайливо заглядає в кадр, що привело в захват її шанувальників.

"Красуня", "Ох, цей погляд...»," вогонь, Малятко», «найкрасивіша дівчинка в світі», «гаряча королева», "наскільки ж Ви прекрасні", - пишуть вони.

Уточнимо, що сама актриса кадри вирішила ніяк не підписувати.

До цього ми розповідали, що зірка "Величного століття" німецько-турецького походження Мер'єм Узерлі похвалилася красою в новому образі

Так, актриса позує в чорному пальто та окулярах, елегантно застигнувши на камеру. Один зі знімків зроблений зблизька, а сама красуня посміхається в кадр.

Також знаменитість поділилася чорно-білою фотографією, на якій вона відкриває вбрання. При цьому в кадр потрапили масивні кільця Узерлі.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття "зізналася у вагітності, фото майбутньої мами:" З'явиться на світ в..."

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