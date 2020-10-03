Звезда «Великолепного века» немецко-турецкого происхождения Мерьем Узерли похвасталась красотой в новом образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, актриса позирует в черном пальто и очках, элегантно застыв на камеру. Один из снимков сделан вблизи, а сама красотка улыбается в кадр.

Также знаменитость поделилась черно-белой фотографией, на которой она распахивает наряд. При этом в кадр попали массивные кольца Узерли.

«Современная султанша», «ты та самая – из моих снов красотка», «ты самая лучшая», «моя принцесса», «магические кадры», «ну бомба, что еще тут сказать», «роскошный вид», «очень красивая, до безобразия», «Красавица😍😍😍 люблю Вас моя султанша из султанш. Моя любимая актриса из всех актрис», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что звезда сериала "Великолепный век" находится уже приблизительно на пятом месяце беременности. Узерли скрывает имя отца будущего ребенка.

По ее словам, возлюбленный уже переехал к ним с дочкой в Германию из США. Кроме рождения ребенка и создания семьи, в планах у Мерьем вернуться в Турцию - на родину ее отца.

Напомним, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" призналась в беременности, фото будущей мамы: "Появится на свет в..."

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