Українська актриса Ліза Василенко, яка є зіркою серіалу "Школа", похвалилася фігурою в тісному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Йоу", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Василенко позує в білосніжному топі й облягаючих шортах, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. Це помітили і її шанувальники.

"Кому потрібно продати душу за таку фігуру?😍 ",» ого накачала«,» фігура клас«,» худенька«,» фото топ«,» сама вогняна«,» така рибка«,» вау, яка попа«,» господи, що за красотища", - пишуть вони.

До цього ми писали, що українська актриса Ліза Василенко, яка здобула популярність після того, як зіграла в серіалі "Школа", розвеселила образом "чудовиська".

Молода артистка поділилася коротким роликом в Instagram, викликавши сміх і позитивні емоції у численних шанувальників.

Так, на відеоролику зірка спочатку стоїть перед камерою в звичайному своєму вигляді, потім – різко нахиляється і пропадає з екрану. Через мить Ліза з'являється знову, але на цей раз її не впізнати – на актрисі похмурий наряд, її косички заплетені, колір помади на губах темний, а нормальні дівчата кудись "зникли".

Нагадавши, Ліза Василенко зі "школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.

Як повідомляла Politeka, зірка "школи" спокусила пікантним образом, фото крупним планом.

Також Politeka писала, що зірка "школи" влаштувала гарячі ігри з Дорофєєвою на кухні, кадри облетіли мережу.