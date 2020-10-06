Известная украинская актриса Лиза Василенко, получившая известность после того, как сыграла в сериале "Школа", развеселила образом "чудовища"

Молодая артистка поделилась коротким роликом в Инстаграм, вызвав смех и положительные эмоции у многочисленных поклонников, передает Politeka.net.

Так, на видеоролике звезда вначале стоит перед камерой в обычном своем облике, затем – резко наклоняется и пропадает с экрана. Через мгновение Лиза появляется вновь, но на этот раз ее не узнать – на актрисе мрачный наряд, ее косички заплетены, цвет помады на губах темный, а нормальные гдаза девушки куда-то "исчезли".

"В кого превратиться на Хэллоуин?👇🏽🙊🎃", – дурашливо спрашивает Василенко у своих поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴇʟɪ ᴠᴀsɪʟᴇɴᴋᴏ 🐐 (@elizabethvasilenko) 6 Окт 2020 в 5:36 PDT

Фанаты незамедлительно ответили своей любимице, искупав ее в лайках и хвалебных комментариях.

"Второй Вааааааау. ❤️🙀🎃 🔥 Круто😻 что за трек? В короновирус Cute ♥️♥️♥️♥️♥️♥️ Я прям испугалась! В ХАРЛИ КВИНН, КАК В ШКОЛЕ БЫЛО, ТЕБЕ ОЧЕНЬ ШЛО!😍❤️🔥 Кукла Анабель 🔥ваууу💔💔 Воооу❤️😍 🤡 из Оно ", – написали они.

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Юная актриса поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

22-летняя красотка решила показать, что находится в прекрасной форме. Для этого она выбрала стильный образ из светлых джинсов и трех разных топов. Так, на первом снимке актриса позирует сидя возле окна. Ее топ больше напоминает белый платок с темным узором, завязанный на спине Лизы.

На втором фото звезда томно облокотилась на балконную дверь и слегка расстегнула джинсы. На этот раз на ней полностью белый топ, открывающий ее плечи, талию и плоский живот.

Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе.

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